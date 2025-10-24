Miestny odbor Petrovec Matice slovenskej v Srbsku v stredu večer 22. októbra uskutočnil svoje volebné zhromaždenie v Dome Matice slovenskej v Srbsku Ľudovíta Mišíka v Báčskom Petrovci a zvolil si nových členov Správnej a Dozornej rady.
Volebné zhromaždenie petrovských matičiarov otvorili zboristi Komorného zboru Musica viva hymnickou piesňou a neskôr všetci spoločne zaspievali i matičnú hymnu Po nábreží…
Prednedávnom usnula doterajšia dlhoročná predsedníčka petrovských matičiarov Katarína Melegová-Melichová a minútkou ticha jej vzdali hold. Potom si prítomní zvolili pracovné predsedníctvo, ktoré pracovalo v čele s Jaroslavom Čiepom. Ako úvod do uskutočnených matičných aktivít tohto roku, ale i tých, ktoré plánujú uskutočniť do konca roka, odznela informácia v podaní Anny Medveďovej a čiastočná finančná správa pokladníčky Zdenky Chalupkovej.
Po voľbe troch členov volebnej komisie ustálili aj listiny kandidátov Správnej a Dozornej rady a následne tajným hlasovaním si zvolili aj zloženie nových operatívnych telies petrovských matičiarov.
Zhromaždenie MOMS Petrovec rozhodlo, že v nasledujúcom funkčnom období rokov Správnu radu MOMS Petrovec budú tvoriť (abecedným poradím): Mária Andrášiková, Miluška Anušiaková-Majerová, Jaroslav Čiep, Jarmila Čiepová, Anna Hansmanová, Katarína Hansmanová, Zdenka Chalupková, Anna Medveďová, Zuzana Medveďová-Koruniaková, Ján Meleg, Jarmila Pálenkášová, Mariena Stankovićová-Kriváková, Jarmila Stojimirovićová, Anna Struhárová a Zuzana Šiarová. Za členov Dozornej rady prítomní matičiari zvolili Jána Bendu, Katarínu Rašetovú a Drahotínu Dorčovú.
Po ukončení volebného zasadnutia sa uskutočnilo aj prvé zasadnutie novozvolených členov Správnej rady a spomedzi seba po evidovaní návrhov hlasovaním zvolili aj vedenie MOMS Petrovec. Predsedníčkou sa stala Anna Medveďová, dvomi podpredsedami sú Jaroslav Čiep a Ján Meleg. Tajomníčkou je Jarmila Pálenkášová a pokladníčkou Zdenka Chalupková.