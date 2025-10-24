Včera napoludnie v Štefánkovej sieni v ústredí Matice slovenskej v Srbsku novinárov slovenských médií privítal predseda MSS Juraj Červenák. Na úvod ozrejmil, že si zaumienil periodicky týmto spôsobom informovať verejnosť o tom, čo je aktuálne a o tom, čo je problematické v tejto našej slovenskej národnostnej inštitúcii, všetko v snahe o transparentnosť práce Matice slovenskej v Srbsku.
Na štvrtkovej tlačovej besede v Petrovci Červenák začal s peknými správami. Tie sa týkali spolupráce matičného ústredia s jednotlivými prostrediami vo Vojvodine (Kovačica, Hajdušica, Pivnica, Stará Pazova, Hložany, Lug…) a oživovania zvlášť miestnych odborov v Srieme. Spomenul aj medzinárodnú spoluprácu, keďže usporiadali cesty aj do Martina na Slovensko, do Nadlaku v Rumunsku a do susedného Iloka v Chorvátsku.
Keď ide o novelizáciu stanov, na ktorej sa dohodli po volebnom zhromaždení, proces trošku mešká, ale sa pohlo z mŕtveho bodu a komisia už pracuje. Potrebné je doriešiť aj status MOMS Stará Pazova, aby neexistovala paralelná matica. Bude potrebné znovu formovať vydavateľskú komisiu, keďže jej predsedníčka Katarína Melegová-Melichová umrela.
Červenák otvorene hovoril aj o problémoch, s ktorými sa stretol po zvolení za predsedu Matice. Aktívne podáva ruku spolupráce všetkým relevantným štátnym a občianskym inštitúciám. Jasne dal na vedomie, že finančne prácu MSS podporuje iba Báčskopetrovská lokálna samospráva. Zdôraznil, že sa snažil na tú tému hovoriť aj v Kovačici a na pokrajinskej a štátnej úrovni – dvakrát podal žiadosť o prijatie u predsedníčky Pokrajinskej vlády Maje Gojkovićovej, ale neúspešne. Hovoril vo vláde Srbska s menšinovým ministrom Demom Berišom a na pôde Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade s premiérom Đurom Macutom, ale tiež bezúspešne, lebo finančné zabezpečenie činnosti MSS neakceptujú.
Predseda MSS pripomína, že Matica slovenská je inštitúciou Slovákov v Srbsku a nie politickou organizáciou, ktorá je základom kultúrnej identity menšiny. Ak štát nevidí potrebu podporovať Maticu, ktorá stáročie pestuje slovenské slovo, kultúru a vedomie, potom sa tá otázka týka aj postoja k menšinám, aj slovenskej. Červenák zdôraznil, že by nám štát musel pomôcť, lebo sme občanmi Srbska.
Keď to ide ťažšie vo vlastnej krajine, tak sa vedenie MSS pokúša čiastočné finančné zabezpečenie nájsť aj na Slovensku.