Počas doterajšej kontroly Ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva sa zistilo, že spálené a/alebo požiarom zasiahnuté plochy sú na približne 70 lokalitách v 12 jednotkách miestnej samosprávy, respektíve celkovo v 19 katastrálnych územiach.
V oznámení uvádzajú, že okrem terénnej práce inšpektori zbierajú aj priestorové a vlastnícke údaje o predmetných parcelách a ich vlastníkoch, respektíve užívateľoch.
„Poľnohospodárska inšpekcia bude pokračovať v kontrole aj v nasledujúcich dňoch. Podľa Zákona o ochrane pred požiarmi sú za spaľovanie strniska predpísané peňažné pokuty pre fyzické a právnické osoby, zatiaľ čo na základe Zákona o poľnohospodárstve a rozvoji vidieka a vykonávacích predpisov môžu byť poľnohospodárske gazdovstvá uvedené do pasívneho štatútu, čím strácajú právo na dotácie,“ zdôrazňuje sa v oznámení.