Minister pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg Demo Beriša sa dnes v Belehrade stretol s predsedníčkou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušankou Petrákovou a koordinátorkou 44. festivalu Zlatý kľúč Marínou Balabanovou.
Počas stretnutia, ktoré prebehlo v konštruktívnej a srdečnej atmosfére, sa hovorilo o doterajšej spolupráci a možnostiach jej zlepšenia, ako aj o spoločných projektoch, ktoré realizujú Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg.
Zdroj: NRSNM