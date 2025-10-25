1400 – zomrel anglický spisovateľ Geoffrey Chaucer, zakladateľ modernej anglickej literatúry, jeden z najväčších európskych básnikov stredoveku. Jeho Canterburské poviedky sa považujú za prelom v anglickej literatúre.
1647 – zomrel taliansky fyzik, matematik, zakladateľ hydrodynamiky Evangelista Torricelli.
1825 – narodil sa rakúsky hudobný skladateľ Johann Strauss ml., autor mnohých viedenských valčíkov a významný predstaviteľ európskej hudby 19. storočia.
1838 – narodil sa francúzsky hudobný skladateľ Georges Bizet, autor jednej z najznámejších opier Carmen.
1839 – v Manchestri vydali prvý železničný cestovný poriadok na svete.
1842 – narodil sa srbský kňaz a historik Dimitrije Ruvarac, člen Srbskej kráľovskej akadémie.
1881 – narodil sa španielsky maliar a sochár Pablo Picasso, zakladateľ kubizmu.
1897 – narodil sa v Liptovskom Hrádku jeden z prvých rozhlasových pracovníkov na Slovensku, hudobný skladateľ a klavirista Janko Matuška.
1945 – druhý československý prezident Edvard Beneš podpísal zákon o konfiškácii majetkov Nemcov, Maďarov a kolaborantov bez náhrady.
1956 – Egypt, Jordánsko a Sýria zriadili jednotné vojenské velenie.
2003 – najbohatší ruský občan Michail Chodorkovskij, oficiálne väčšinový vlastník obrovskej ropnej spoločnosti Jukos, bol zatknutý pre obvinenia z podvodu a masívnych daňových únikov.
2019 – v Moskve bola podpísaná Dohoda o voľnom obchode medzi Srbskom a Eurázijskou úniou, ktorá rozširuje zoznam srbských výrobkov, ktoré je možné vyvážať na územie EAEÚ bez cla.
2022 – zomrela Mária Myjavcová, jazykovedkyňa, zostavovateľka učebníc, prekladateľka.