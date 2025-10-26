Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč a ochotníci včera v priestoroch KC Kysáč usporiadali humanitárny folklórny večierok na podporu liečby päťročnej Emy Medveďovej, ktorá bojuje so zákernou chorobou.
Na úvod programu prítomných privítala moderátorka Andrea Miháľová, ako i ženská spevácka skupina KC Kysáč, a potom sa v tematických blokoch večierok niesol v znamení tanca, spevu, ľudových obyčají dvoch dedín – Kysáča a Lugu, ale predovšetkým v znamení ľudskosti a empatie. Početnému obecenstvu sa predstavili sóloví speváci, FS Vreteno, FS Vreteno seniori a ženská spevácka skupina z Kysáča. Z Lugu vystúpili členovia Folklórneho súboru Mladosť – staršia a mladšia skupina, spevácka skupina a sólisti so svojím repertoárom piesní a tancov. Program sprevádzal orchester: Lucia Stajićová – violína, Vladimír Čáni – kontrabas pod vedením maestra Ondreja Maglovského. Podujatie podporila Správa Mesta Nový Sad.
Prítomní mohli prispieť dobrovoľným príspevkom, ktorý venovali Eme a jej rodine.