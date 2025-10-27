Dnes bola v Belehrade otvorená konferencia Biotech Future Forum 2025, ktorá zhromaždila popredných odborníkov, inovátorov a vedcov s cieľom spoločnej práce a výmeny poznatkov v oblasti biotechnológií a umelej inteligencie. Konferencia potrvá do zajtra.
Predseda vlády Srbska Đuro Macut na otvorení podujatia uviedol, že Srbsko výrazne investuje do rozvoja biotechnológií a stáva sa regionálnym centrom v rozvoji týchto technológií.
„Sme hrdí na kampus Bio 4, ktorý okrem iného umožní prácu na vývoji najmodernejších liekov. Biotechnológia a umelá inteligencia sú dva piliere budúcnosti, ktoré prinášajú odpovede na otázky z mnohých oblastí, predovšetkým z medicíny a biológie,“ povedal.