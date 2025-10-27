V dňoch 25. a 26. októbra v Dome kultúry 3. októbra v Kovačici doznela kvalifikačná časť Festivalu slovenských ľudových piesní v prednese detí Rozspievané klenoty.
O postup do druhej finálovej časti festivalu v Kovačici súťažilo 41 spevákov, žiakov od prvého po ôsmy ročník Základnej školy Mladých pokolení. Na festival ich pripravoval Pavel Tomáš st. za hudobného sprievodu 19-členného orchestra.
Prednes sólistov sledovala odborná porota v zložení Marijana Marčeková-Valentová, Ivan Babka a Pavel Urban. Festivalové večierky moderovali Vierka a Jasna Bakošové.
Tri speváčky – žiačky nižších tried Nina Poliaková, Melánia Bešková a Andrea Dišpiterová, a traja speváci – žiaci vyšších tried Maša Košútová, Karol Lukáč a Iskra Hajková budú reprezentovať Kovačicu vo finálovej časti festivalu, ktorá sa uskutoční 2. novembra tiež v Kovačici, tentoraz za účasti spevákov aj z iných slovenských prostredí vo Vojvodine.
Organizátormi festivalu od jeho založenia sú ZŠ Mladých pokolení a DK 3. októbra v Kovačici.