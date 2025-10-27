Známy novosadský konceptuálny umelec Božidar Mandić si pripomína 55. výročie vlastnej tvorby a činnosti jeho umeleckej skupiny Porodica bistrih potoka. Z tejto príležitosti bude vo štvrtok 6. novembra vo veľkej galérii Študentského kultúrneho centra Nový Sad otvorená výstava jeho prác s názvom Tehnoklizma.
Návštevníci výstavy Tehnoklizma si budú môcť pozrieť najnovšie Mandićove umelecké výtvory, ako aj dokumentárne záznamy a práce o skupine Porodica bistrih potoka. O Božidarovi Mandićovi bude na vernisáži hovoriť dobrý znalec jeho tvorby Nebojša Milenković a sám autor prednesie úvodnú performanciu s názvom Ja ne ličim na umetnika (Ja sa nepodobám na umelca). Počas trvania výstavy bude prebiehať projekcia filmu s názvom Oništiti se.
Komentovaný sprievod výstavou sa usporiada dňa 27. novembra a budú ho viesť Nebojša Milenković, Tibor Varadi a autor Božidar Mandić. Zatvorenie výstavy bude 4. decembra, keď skupina Porodica bistrih potoka predvedie performanciu s názvom Urlik za epohu.
Všestranný umelec, výtvarník a spisovateľ Božidar Mandić sa narodil roku 1952 a patrí k predstaviteľom novosadskej neoavantgardy 70. rokov dvadsiateho storočia, ktorých tvorba bola ovplyvnená novou umeleckou praxou a konceptuálnym umením. Roku 1977 odišiel žiť do dediny Brezovica na pohorí Rudnik, kde založil umeleckú skupinu Porodica bistrih potoka. Doteraz publikoval 28 kníh, usporiadal 23 samostatné výstavy, zúčastnil sa na mnohých kolektívnych výstavách a predviedol asi 400 umeleckých performancií a divadelných predstavení. Vo svojich prednáškach a novinových článkoch sa zasadzuje za návrat k prírode, planetarizmus a humánne gestá v umení a živote.
V texte z katalógu aktuálnej výstavy Nebojša Milenković hovorí, že Božidar Mandić svojou bezprostrednou a viac životnou než umeleckou praxou uskutočňuje slávny ideál a umelecké krédo známej umeleckej skupiny Kôd: Vytvárať umenie z faktov života. Cieľom tohto ideálu nebolo samé vytváranie umenia, ale uskutočňovanie významných zmien v kultúre a spoločnosti prostredníctvom umenia, a to s cieľom vytvorenia lepšieho a spravodlivejšieho sveta.