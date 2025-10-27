Kým na našom území meteorológovia ohlasujú v nadchádzajúcich dňoch teploty nad priemerom pre toto obdobie roka, v Rakúsku sa začala nová sezóna Svetového pohára v alpskom lyžovaní. Sezóna 2025/2026 je už 60. sezónou Svetového pohára pre mužov a ženy, ktorú organizuje Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) a predstavuje najvyššiu úroveň medzinárodných súťaží v alpskom lyžovaní.
Prvé preteky sú už za nami. Tradične koncom októbra sa sezóna otvára v rakúskom zimnom stredisku Sölden – pretekmi v obrovskom slalome pre ženy (v sobotu) a pre mužov (v nedeľu). Podujatie, ktoré práve začalo, by malo vyvrcholiť 25. marca 2026 v Hafjelli v Nórsku.
Spomenieme si na roky, keď preteky na začiatku sezóny buď meškali, alebo boli odročené pre nedostatok snehu v rakúskych Alpách, tentoraz však všetko prebehlo podľa plánu a obrovské slalomy sa konali v obidvoch súťažných kategóriách.
Vynikajúci Švajčiar Marco Odermatt vyhral v mužskej konkurencii, druhý bol Rakúšan Marco Schwarz a tretie miesto obsadil Atle Lie McGrath z Nórska.
V konkurencii lyžiarok prvé miesto v prvých pretekoch sezóny získala Rakúšanka Julia Scheibová, druhá finišovala Paula Moltzanová zo Spojených štátov amerických, kým tretia bola Švajčiarka Lara Gut-Behramiová.
Odermatt, minuloročný víťaz v disciplínach zjazd, Super-G a obrovský slalom a držiteľ Veľkého krištáľového glóbusu, aj túto sezónu otvoril veľmi presvedčilo a jasne naznačil, že bude konkurovať o najvyššie umiestnenia v poradovníkoch FIS Svetového pohára. Po prvom kole sa usadil na čele o jedinú stotinu pred Schwarzom, a v druhom kole podal veľmi dynamický výkon, ktorým dosiahol už 46. triumf vo Svetovom pohári a zároveň 27. víťazstvo v technicky najnáročnejšej alpskej disciplíne.
Ako sme spomenuli, v dámskej konkurencii sa Rakúšanka Julia Scheibová stala víťazkou obrovského slalomu Svetového pohára. Pre ňu ide o prvý triumf a zároveň len druhé individuálne pódiové umiestnenie vo Svetovom pohári. Už po prvej jazde mala výrazný náskok pred konkurenciou, ktorý v druhom kole čiastočne stratila, no vďaka výkonu z prvého kola sa predsa stala víťazkou.
Tesne za pódiovým umiestnením skončila favoritka na celkový triumf Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá obsadila štvrtú pozíciu. Jediná slovenská lyžiarka na štarte sezóny Rebeka Jančová nepostúpila do druhého kola, keďže v prvom finišovala na 55. mieste. Nevystúpila ani Petra Vlhová, ktorá ešte naberá kondíciu po zranení kolena a návrat na súťažné svahy plánuje neskôr.
Po pretekoch v Rakúsku ženy vystúpia vo fínskom Levi 15. novembra a muži v tom isto stredisku o deň neskoršie.
Vrcholom tejto sezóny v alpskom lyžovaní budú Zimné olympijské hry 2026, ktoré sa budú konať od 7. do 18. februára 2026 v Bormiu (muži) a Cortine d’Ampezzo (ženy).