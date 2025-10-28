1492 – Krištof Kolumbus sa vylodil na Kube.
1704 – zomrel anglický filozof John Locke.
1716 – zomrel srbský námorník a matematik Marko Martinović. Narodil sa v meste Perast v Boke Kotorskej. Bol odborníkom v oblasti hydraulického inžinierstva a stavby lodí.
1746 – peruánske mestá Lima a Callao zničilo zemetrasenie, pri ktorom zahynulo 18 000 ľudí.
1791 – narodil sa v Hornej Mičinej evanjelický kňaz, spisovateľ, dramatik a učiteľ Ján Chalupka, predstaviteľ obrodeneckej literatúry. Jeho najznámejšou hrou je Kocúrkovo.
1886 – pred newyorským prístavom odhalili svetoznámu Sochu slobody.
1891 – Japonsko postihlo zemetrasenie, pri ktorom zahynulo 10 000 osôb a 300 000 ďalších zostalo bez strechy nad hlavou.
1909 – narodil sa svetoznámy britský maliar Francis Bacon.
1918 – plénum Národného výboru československého v Prahe vydalo zákon o vytvorení samostatného československého štátu a prevzalo výkonnú moc v Prahe.
1919 – americký kongres napriek prezidentovmu vetu schválil zákaz výroby a predaja alkoholu v USA.
1923 – zomrel srbský politik a publicista Stojan Protić, jeden zo zakladateľov Radikálnej strany, prvý predseda vlády Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov.
2005 – zomrel srbský divadelný, filmový a televízny herec Ljubomir Ljuba Tadić.