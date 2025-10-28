Záujem o vidiecky turizmus v Srbsku výrazne rastie – podľa údajov ministerstva cestovného ruchu a mládeže sa návštevnosť týchto domácností v porovnaní s minulým rokom zvýšila až o 50 percent. Ľudia čoraz častejšie vyhľadávajú kratšie pobyty v prírode, ktoré spájajú oddych s autentickým zážitkom.
„Za prvých desať mesiacov sme zaznamenali približne 180 000 prenocovaní, čo je rekordný nárast,“ uviedol štátny tajomník Uroš Kandić. Počet registrovaných vidieckych domácností stúpol z 800 na 1 200.
Medzi najnavštevovanejšie miesta patrí Frušká hora, ktorá spája 19 foriem turizmu – od vínnej a náboženskej po zdravotnú a dobrodružnú.
Rastúci záujem ukazuje, že Srbsko sa stáva atraktívnou destináciou autentických zážitkov, kde sa dedičstvo a príroda spájajú do ponuky budúcnosti cestovného ruchu.