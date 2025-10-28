V týchto dňoch sa na sociálnych sieťach objavili fotografie a video znázorňujúce poškodený podchod na železničnej stanici v Kysáči. Podľa informácií z Miestneho spoločenstva video a fotografie zverejnené na sociálnych sieťach boli natočené počas prebiehajúcich prác, a preto boli steny orýpané a časti materiálu a zariadení dočasne na zemi.
Na konštrukcii sa vyskytovali drobné nedostatky, najmä v detailoch hydroizolácie, avšak neohrozovali statiku stavby ani bezpečnosť používateľov podchodu. Pre samotnú železničnú stanicu inšpekcia nariadila dodatočné práce a zlepšenia, aby bolo všetko bezpečné a v súlade s predpismi, pod dohľadom, v záujme občanov a samotnej dediny.
Odišli sme preto na tvári miesta presvedčiť sa, v akom stave sa podchod v skutočnosti nachádza. Počas našej návštevy podchodu majstri práve dokončovali práce líčenia, upratovania a umývania podchodu. Podchod dostal nový vzhľad, je celkom vynovený, olíčený, a ako nám prítomní majstri povedali, sanované sú všetky nedopatrenia a nedostatky. Podľa ich slov podchod nie je hrozbou pre bezpečnosť ľudí a Kysáčania nemusia mať obavy pri vychádzaní na perón.