1787 – v pražskom Stavovskom divadle sa konala svetová premiéra opery Don Giovanni hudobného skladateľa Wolfganga Amadea Mozarta, ktorú dirigoval sám Mozart.
1900 – narodil sa v Trenčianskych Tepliciach herec a režisér Andrej Bagar, jeden zo zakladateľov slovenského profesionálneho divadla.
1914 – turecké vojnové lode zaútočili na ruské čiernomorské prístavy a loďstvo.
1919 – narodil sa v Slovenskej Ľupči Bohuslav Cambel, jedna z najvýznamnejších osobností slovenskej geológie.
1923 – v Osmanskej ríši sa k moci dostal Mustafa Kemal, ktorý krajinu zbavil vplyvu moslimského Východu a priblížil ju k európskemu Západu. Osmanská ríša sa zároveň stala Tureckou republikou.
1935 – spojením britských leteckých spoločností vznikli aerolinky British Airways.
1959 – v komiksovom časopise Pilote sa objavil prvý dobrodružný príbeh s drobným bojovníkom Asterixom. Vytvoril ho v Taliansku narodený umelec Albert Uderzo.
1969 – udiala sa prvá počítačová komunikácia medzi dvoma počítačmi v rámci ARPANET link (predchodca internetu).
2004 – najvyšší predstavitelia 25 členských krajín Európskej únie (EÚ) podpísali v talianskom Ríme text historicky prvej európskej ústavnej zmluvy.