Dlhšie obdobie sme sa nevenovali analýze jednotlivých európskych futbalových líg. V aktuálnom období je niekoľko veľmi zaujímavých súťaží na Starom kontinente, ktoré si zaslúžia pozornosť veľmi širokej športovej verejnosti. Ako prvú by sme pri tejto príležitosti mali spomenúť švédsku najvyššiu súťaž Allsvenskan.
Na rozdiel od našej Superligy a väčšiny európskych líg, ktoré sa hrajú na princípe jeseň-jar, švédska liga sa pre poveternostné podmienky hrá v opačnom rytme, teda jar-jeseň. To znamená, že sezóna 2025 vrcholí. Zaujímavý je fakt, že sa dve kolá pred koncom majstrom stal celok Mjällby AIF, a to prvýkrát v dejinách klubu, ktorý bol založený v roku 1939. A tak sa dostávame k tomu najzaujímavejšiemu: Mjällby AIF je futbalový klub z dediny Hällevik na juhu Švédska, ktorá má okolo 1 500 obyvateľov.
Tak sa tento tím stal šampiónom krajiny, ako jeden z mála klubov na svete, ktorému sa také niečo podarilo. Zaslúžene si vybojovali prvý titul v dejinách a ešte raz potvrdili, že futbal vie písať tie najkrajšie príbehy. Ich výkon je určite na úrovni toho, čo v sezóne 2015/2016 dosiahol anglický Leicester City, keď získal titul majstra.
Zároveň v kole za nami Mjällby AIF na domácej pôde triumfoval nad celkom IFK Norrköping, a tak stanovil aj nový rekord v počte získaných bodov v domácich majstrovstvách.
Do konca sezóny zohrajú ešte dva zápasy, takže aktuálny počet bodov (69) môžu ešte zvýšiť. Mjällby v tejto sezóne prehral iba raz v majstrovstvách Švédska a potvrdil, že sa vďaka systémovej práci dokáže vybudovať kvalitný tím, ktorý skutočne dokáže konkurovať o najvyššie umiestnenia. Je to ako príbeh z populárneho seriálu videohier Football Manager, keď sa vám podarí s klubom z najnižšej triedy dostať sa do elitnej súťaže a tam byť konkurencieschopný.
Preto si Mjällby AIF absolútne zaslúži veľký rešpekt a v budúcej sezóne bude Švédsko reprezentovať v Lige majstrov.
Ďalšie príbehy Dávida a Goliáša
Zo Švédska sa presúvame trochu západnejšie, do Veľkej Británie, ale pozornosť upriamujeme na škótsku Premier ligu.
Už roky, presnejšie od sezóny 1984/1985, v tejto krajine nemali iného majstra ako Celtic alebo Rangers. Všetky ostatné kluby sú v tieni glasgowskej dvojice, ktorá naozaj nemala konkurenciu.
Tieto dva kluby občas dosiahli aj veľmi dobré výkony na európskej scéne. Napríklad Celtic hral vo finále Poháru UEFA v sezóne 2002/2003, Rangers v rovnakej súťaži vo finále hrali v sezónach 2007/2008 a 2021/2022.
Hovoríme o súčasných dejinách, no netreba zabudnúť ani na to, že Celtic vyhral v niekdajšom Pohári majstrov a Rangers v niekdajšom Pohári víťazov pohárov.
Avšak, Rangers skrachoval v sezóne 2011/2012, bol preradený až do štvrtej ligy škótskeho futbalu a postupne sa za päť rokov vrátil do Premier ligy, kde sa so Celticom znovu stal dominantným.
Situáciu by v tejto sezóne mohol zmeniť klub z hlavného mesta Škótska Edinburgh – Heart of Midlothian, čiže populárny Hearts.
Pravda, sezóna je dlhá. V Škótsku zatiaľ zohrali len deväť zápasov z 36, ale už Hearts už teraz má osembodový náskok pred Celticom, kým Rangers je ešte vzdialenejší. Otázka znie, či Hearts vydrží celú sezónu hrať na úrovni, na akej ju otvoril, no aj ich prípadný triumf v najvyššej súťaži by bol pre európsky futbal veľkou senzáciou.
O dominancii Celticu a Rangers v Škótsku svedčí fakt, že Celtic šampiónom bol 55-krát, rovnaký počet titulov má aj Rangers. Za nimi nasledujú Aberdeen, Hibernian a spomenutý Hearts so štyrmi víťazstvami.
A na záver len krátko o anglickej Premier lige. Zdá sa, že v sezóne, ktorá je stále len na začiatku, budeme sledovať množstvo zaujímavých zápasov. V minulej sezóne absolútne dominantný Liverpool nejako zlyhal a padol na siedme miesto, kým po Arsenale na čelnej pozícii nasledujú AFC Bournemouth, Tottenham Hotspur a Sunderland.
Tento článok len dodatočne potvrdzuje, že je futbal krásny šport a že v spoločnosti, v ktorej sú materiálne veci na prvom mieste, predsa aj tí „menší“ dokážu konkurovať. Treba len veriť vo svoje možnosti.