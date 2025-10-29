Včera podvečer sa v Múzeu Vojvodiny konala oslava Dňa múzea. Súčasťou podujatia bolo aj príležitostné otvorenie výstavy pomenovanej Tichí hrdinovia – medzi ohňom a dymom: Dobrovoľné hasičské družstvá vo Vojvodine od polovice 19. storočia do 40. rokov 20. storočia, autoriek Čarny Milinkovićovej a Mirjany Lakićovej.
Od roku 2022 sa v Múzeu Vojvodiny intenzívne pracuje na výskume dobrovoľných hasičských družstiev, ktorých dejiny siahajú až k dedičstvu hasičov Rakúsko-uhorskej monarchie.
Výstava nielenže pripomína minulosť, ale zároveň poukazuje na význam a pokrok tejto nevyhnutnej činnosti, organizovanej buď na dobrovoľníckej alebo profesionálnej úrovni.