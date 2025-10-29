Na kolkárskych Majstrovstvách Vojvodiny v tandemovej hre, ktoré sa usporiadali v tretí októbrový víkend v Rume, členovia Kolkárskeho klubu Slávia Okno z Kovačice Uroš Jagličić a Maja Príbeľová obsadili prvé miesto a získali šampiónsky titul.
Kovačický mužsko-ženský tandem mal 612 bodov a zvíťazil v silnej konkurencii 26 tandemov z Vojvodiny, zanechávajúc za sebou kolkárske dvojice Rac – Raškovićová (KK Vojvodina NS, KK Alimenta – 610 bodov) a Stepanov – Frencová (KK Banát – 598 bodov).
Na majstrovstvách v tandeme tiež súťažili András Biró – Tamara Milosavljevićová, členovia KK Slávia Okno, ktorí obsadili pozoruhodné siedme miesto.