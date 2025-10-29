Prvý podpredseda vlády a minister financií Siniša Mali dnes vyhlásil, že s pomocou štátneho programu dotovania úverov na kúpu prvej nehnuteľnosti pre mladých do 35 rokov si svoje bytové otázky vyriešilo približne 5 000 mladých ľudí.
Minister v programe televízie Pink poukázal na mimoriadny úspech tohto programu a dodal, že v priebehu nasledujúcich desiatich dní bude prijaté rozhodnutie o rozšírení garančnej schémy o ďalších 200 miliónov eur, aby sa pokryli všetky požiadavky aj v nasledujúcom roku.
Vysvetlil, že kompletnú procedúru dokončilo 3 755 mladých ľudí, zatiaľ čo približne 1 100 z nich je v procese schvaľovania. Program, ktorý je aktívny od marca tohto roka, ohodnotil ako vynikajúcu príležitosť získať prvú nehnuteľnosť s vlastnou účasťou len jedno percento.
Prvý podpredseda vlády poukázal na to, že priemerná výška doteraz čerpaných úverov je 80 000 eur, čo znamená, že mladí ľudia podpísali zmluvy s vlastnou účasťou približne 800 eur.
„To je veľký úspech schémy, na ktorú sme vyčlenili 400 miliónov eur, a teraz ju dodatočne rozšírime,“ uviedol a vyzval všetkých mladých ľudí, aby túto príležitosť využili.
Ďalej povedal, že 20 percent mladých, ktorí doteraz program využili, sú buď nezamestnaní, alebo zamestnaní na dobu určitú, pričom zdôraznil, že pracovný status ani typ zmluvy nie sú prekážkou.