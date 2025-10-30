Ministerka baníctva a energetiky Dubravka Đedovićová-Handanovićová uviedla, že Srbsko v súčasnosti disponuje dostatočnými množstvami ropy, ropných derivátov a zemného plynu a že zásobovanie je stabilné. Po stretnutí so zástupcami Medzinárodného menového fondu ministerka zdôraznila, že rafinéria v Pančeve bude v prevádzke do 25. novembra.
„Rafinéria v Pančeve pokračuje vo výrobe do 25. novembra a sú zabezpečené dostatočné zásoby ropných derivátov na riadne fungovanie trhu. Sme v neustálom kontakte so všetkými subjektmi v energetickom sektore, aby sme mohli včas reagovať,“ povedala ministerka.
Pripomenula, že zásobovanie je sťažené v dôsledku sankcií uvalených na ruskú spoločnosť Lukoil, ktorej povolenie na podnikanie v Srbsku platí do 21. novembra, ako aj kvôli nedávnemu požiaru v maďarskej rafinérii MOL.