Združenie športových rybárov Smuđ Kulpín na kanáli DTD zorganizovalo štvrtý ročník súťaže v love šťuky. V súťažných tímoch boli po dvaja rybári.
Poveternostné podmienky v deň súťaže boli nepriaznivé, s dažďom a vetrom, no vytrvalí rybári od svojho zámeru neustúpili.
Súťaž sa uskutočnila a úspešne skončila bez ohľadu na počasie. Ohlas súťažiacich bol v tomto roku o niečo menší ako v predchádzajúcich rokoch. Súťažiaci sa maximálne snažili, a aj keď šťuka bola v ten deň veľmi aktívna, podarilo sa im uloviť 12 pozoruhodných kusov tejto ryby.
Podľa pravidiel súťaže bola ryba nakoniec vrátená späť do vody a najúspešnejší rybári súťaže boli príležitostne odmenení.