V Základnej škole 15. októbra v Pivnici sa včera uskutočnila tradičná ekologická akcia – zber starého papiera. Podujatie spoločne zorganizovali ekologická sekcia a žiacky parlament. Do zberu sa zapojili všetky triedy školy i škôlkari, pričom veľkú podporu prejavili aj rodičia.
Spolu sa podarilo nazbierať 5 400 kilogramov papiera, čo je približne rovnaké množstvo ako v predchádzajúcich rokoch. Odmenené budú dve triedy, jedna z prvého a jedna z druhého stupňa, ktoré nazbierali najviac papiera.
Peniaze z predaja papiera budú použité na nákup vyučovacích pomôcok, pričom o ich výbere rozhodnú samotní žiaci.