V Samarkande sa dnes začala 43. generálna konferencia Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), na ktorej by mal byť počas dvojtýždňového zasadnutia zvolený nový generálny riaditeľ organizácie. Očakáva sa tiež prijatie prvého globálneho odporúčania o etike neurotechnológií.
Generálna riaditeľka organizácie Audrey Azoulay na začiatku svojho vystúpenia osobitne privítala prezidentov Srbska a Slovenska – Aleksandra Vučića a Petra Pellegriniho.
Na konferencii sa prostredníctvom 150 podujatí budú účastníci zaoberať kľúčovými otázkami v oblasti vzdelávania, vedy, kultúry, ekológie, technológií a komunikácií.
Stredobodom pozornosti tohtoročného zasadnutia sú témy digitálnej transformácie a využívania umelej inteligencie pri ochrane kultúrneho dedičstva, vzdelávania pre udržateľný rozvoj, úloha mladých v klimatických akciách, ako aj podpora rodovej rovnosti.
Podujatie sa koná v kongresovom centre Hodvábna cesta v Samarkande a po prvý raz za viac ako 40 rokov sa zasadnutie Generálnej konferencie UNESCO koná mimo Paríža, čo pre Uzbekistan predstavuje veľkú medzinárodnú udalosť a uznanie jeho kultúrnej úlohy.