Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa stretol s prezidentom Slovenskej republiky Petrom Pellegrinim počas 43. zasadnutia Generálnej konferencie UENSCO, ktorá sa začala dnes v Samarkande.
Ako sa uvádza na facebookovej stránke prezidenta Vučića, s prezidentom Pellegrinim si vymenili názory aj o ďalšom posilňovaní celkových bilaterálnych vzťahov medzi Srbskom a Slovenskom, so zvláštnym dôrazom na spoluprácu v oblasti energetiky, ekonomického rozvoja a spoločného príspevku k stabilite a prosperite regiónu.
„Hovorili sme aj o postavení slovenskej menšiny v Srbsku a o jej príspevku k vzťahom medzi obidvoma krajinami. Osobitne som poďakoval Slovensku za principiálnu a kontinuálnu podporu nášho územného celistvosti a európskej cesty. Zdôraznil som dôležitosť vzájomnej dôvery a spolupráce pri riešení súčasných výziev, ako v regióne, tak aj na globálnej úrovni, a potrebu cez spoločné iniciatívy prispieť k lepšiemu životu občanov oboch krajín,“ napísal prezident Vučić. Dodal, že využil príležitosť pozvať prezidenta Pellegriniho na návštevu Srbska, ktorý pozvanie prijal.