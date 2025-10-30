Slovenské kultúrne stredisko Bajša a Slovenský etnodom Silbaš zajtra organizujú stretnutie majiteľov slovenských etnodomov vo Vojvodine.
Podujatie sa začne o 9.30 h v evanjelickom kostole v Silbaši bohoslužbami, po ktorých bude nasledovať prehliadka Slovenského etnodomu a odborný program s prednáškami v zborovej sieni.
V programe nebude chýbať prednáška o dokumentácii predmetov ľudovej kultúry, ktorú povedie Anna Séčová-Pintírová, riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov, ani téma o reštaurovaní a konzervovaní ľudových artefaktov.
Záver dňa bude patriť diskusii a neformálnemu spoločenskému programu v rámci kirbaja v Silbaši.