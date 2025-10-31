Svetový deň sporenia sa dnes pripomína v celom svete, a pri tej príležitosti Národná banka Srbska (NBS) uviedla, že sporenie predstavuje zrieknutie sa súčasnej spotreby a odklad finančných prostriedkov na budúcnosť, pričom samotný koncept poukazuje na dôležitosť plánovania a racionálneho využívania financií.
„Posledný deň októbra, ktorý sa už 101 rokov vo svete pripomína ako Svetový deň sporenia, je vždy dobrou príležitosťou pripomenúť si, aký význam má sporenie – tak pre jednotlivca, ako aj pre spoločnosť ako celok,“ uvádza sa vo vyhlásení NBS.
Šetrenie nadobúda osobitný význam v obdobiach zvýšenej neistoty a kríz, ktoré sa v predchádzajúcich rokoch striedali a vzájomne prelínali na globálnej úrovni.
Dinárové a devízové úspory naďalej rastú a počas roku 2025 dosahujú rekordné úrovne napriek zvýšeným globálnym rizikám a neistotám.
Obzvlášť výrazný je rast dinárových úspor v posledných niekoľkých rokoch, čo poukazuje na posilňovanie dôvery občanov v domácu menu a finančný systém.