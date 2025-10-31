Sviatok Pamiatky reformácie si kresťania evanjelického vierovyznania každoročne pripomínajú 31. októbra, keď Martin Luther verejne vystúpil proti predávaniu odpustkov pribitím svojich 95 téz na dvere kostola v nemeckom Wittenbergu roku 1517.
Tento deň symbolizuje začiatok reformácie, hnutia, ktoré malo zásadný vplyv na kresťanský svet a viedlo k vzniku protestantizmu. Podstatou reformácie bol od jej začiatku návrat k Božiemu slovu, náprava chýb a očistenie cirkvi.
Na rozdiel od katolíkov, ktorí 1. novembra slávia Sviatok všetkých svätých a 2. novembra majú Spomienku na všetkých verných zosnulých, evanjelici nemajú Sviatok všetkých svätých a 2. novembra na deň Pamiatky zosnulých pri hroboch spomínajú na svojich príbuzných. Tento sviatok charakterizujú príležitostné bohoslužby a cintoríny plné kvetov, najčastejšie zimných ružičiek, a dokonca aj svetielkujúcich kahancov, ktoré sú symbolom nášho času, venovaného spomienkam na zosnulých.
Foto: Freepik.com