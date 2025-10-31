Ministerka pre starostlivosť o rodinu a demografiu vo vláde Srbska Jelena Žarićová-Kovačevićová včera oznámila, že 18. novembra sa v Belehrade uskutoční veľká konferencia Podnikanie žien – smerom k Expo 2027 pri príležitosti Medzinárodného dňa žien podnikateliek.
Na tlačovej konferencii v Srbskej hospodárskej komore Žarićová-Kovačevićová zdôraznila dôležitosť posilnenia postavenia žien v podnikaní a ich príspevku k rozvoju hospodárstva, rodiny a spoločnosti a zdôraznila, že podpora žien podnikateliek patrí medzi priority vlády.
Zdôrazniac, že ministerstvo sa zasadzuje za zosúladenie práce a rodičovstva, pripomenula, že ocenenie Priateľ rodiny bolo založené v spolupráci so Srbskou hospodárskou komorou, ktorá propaguje spoločnosti zaviazané k blahu svojich zamestnancov a ich rodín.
Ministerka uviedla, že ženy v podnikaní sú často skvelými vzormi, že sú pripravené zavádzať inovatívne riešenia na zlepšenie obchodných procesov a úloh a že nie je nezvyčajné, že vedú rodinné podniky.