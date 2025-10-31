V nedeľu 2. novembra v Kysáči bude kultúrne, spoločenské podujatie venované seniorom, ktoré oslavuje krásu jesene života, priateľstvo, hudbu a tradície Kysáča. Toto tradičné podujatie pod názvom Slnečná jeseň života organizuje Miestna organizácia Červeného kríža v Kysáči.
Program je venovaný babkám a dedkom, čiže seniorom a chystajú ho škôlkari Lienkari, žiaci nižších ročníkov kysáčskej základnej školy a mladší folkloristi KC Kysáč.
Slnečná jeseň pre seniorov sa začne o 16. hodine a bude vo veľkej sieni Kultúrneho centra.