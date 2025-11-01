V chráme Božom v Kysáči sa včera podvečer konali nešporné služby Božie venované Pamiatke reformácie. Veriaci si spomenuli na teológa, kazateľa, prekladateľa Biblie a otca reformácie Martina Luthera, ktorý verejne vystúpil proti predávaniu odpustkov pribitím svojich 95 téz na dvere kostola v nemeckom Wittenbergu roku 1517.
Kázňou slova Božieho poslúžil kysáčsky farár Vladimír Lovás, ktorý zdôraznil, že je pre evanjelikov sviatok reformácie nielen spomienkou na historické udalosti, ale ide o proces, počas ktorého si má jednotlivec, ako aj spoločnosť uvedomiť, či je na správnej ceste.
„Dnešný deň zažívam v radosti, v tej radosti, v ktorej ho kedysi zažíval apoštol Pavel, keď vkladal na pergament alebo nejaký papyrus, na ktorý vtedy písal, slová z Listu rímskym, zažívam tú radosť, ktorá sa zmocnila srdca Martina Luthera, keď spoznal túto radosť, a zažívam radosť každého kresťana, ktorý spoznáva túto veľkú pravdu: Boh ma miluj,” povedal farár Lovás. Po kázni príležitostné piesne zaspieval cirkevný spevokol a báseň prečítala Ľudmila Berediová-Stupavská.