O činnosti Združenia rodičov detí s osobitnými potrebami MY v Báčskom Petrovci nie tak často informujeme. A to neprávom, lebo vychovávateľka a odchovanci tohto petrovského združenia sú mimoriadne činní. Nielen k sviatkom, ale po celý rok.
K tomu sa chcú integrovať do spoločnosti, aby ich spoluobčania videli, že sú aj šikovní, aj kreatívni a aj všeličo dokážu.
Aj počas októbra sa činili. Prichystali a zrealizovali viaceré dielne, poradenstvá, medzi seba privítali aj hostí a sa kamarátili.
Prinášame koláž ich aktivít, aby sme ich posmelili a ubezpečili ich, že nie sú sami.
Foto: archív združenia MY