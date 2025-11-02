1647 – zomrel srbský patriarcha Pajsije Janjevac, bibliofil a literát.
1716 – zomrel nemecký lekár, cestovateľ po Ázii a autor najstarších správ o Japonsku Engelbert Kaempfer.
1755 – narodila sa francúzska kráľovná Mária Antoinetta. Zomrela pod gilotínou počas Veľkej francúzskej revolúcie 16. 10. 1793.
1766 – narodil sa rakúsky vojenský vodca poľný maršal Josef Radecký, vojenský reformátor a rakúsky národný hrdina českého pôvodu.
1789 – vo Francúzsku bol skonfiškovaný všetok majetok rímskokatolíckej cirkvi.
1815 – narodil sa anglický matematik George Boole, najvýznamnejší tvorca modernej matematickej logiky a Booleovej algebry, kľúčovej pre rozvoj počítačov.
1923 – zomrel Stevan Aleksić, jeden z najväčších srbských maliarov. Študoval v Mníchove, v rodnom Arade si otvoril maliarsku dielňu, kde reštauroval ikony a maľby na klenbách miestneho srbského kostola.
1936 – televízny vysielač stanice BBC v Londýne začal prvé pravidelné verejné televízne vysielanie na svete.
1938 – narodila sa bývalá španielska kráľovná Sofia.
1945 – pri nehode zahynul ľudový hrdina Petar Drapšin, generál, dobrovoľník v španielskej občianskej vojne, jeden z organizátorov povstania v Hercegovine.
1950 – zomrel írsky spisovateľ a dramatik George Bernard Shaw, laureát Nobelovej ceny za literatúru z roku 1925.
1953 – parlament v Káráčí rozhodol, že Pakistan bude islamskou republikou.
1962 – zomrel srbský spisovateľ a botanik Stevan Jakovljević, profesor Belehradskej univerzity a rektor v rokoch 1945 až 1950.
2015 – zomrel Petar Lalović, srbský filmový režisér, scenárista a kameraman. Nakrútil približne 200 dokumentárnych filmov. Jeho najznámejšími filmami sú: Poslednja oaza, Svet koji nestaje, Ptice koje nikad ne polete, Beogradska oaza.