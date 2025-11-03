Tento víkend bol pre kulpínskych volejbalistov búrlivý. Najprv v piatok 31. októbra hrali pionieri proti VK Sriemska Mitrovica. Po dvoch predchádzajúcich výhrach pionieri nezvládli súperov, ktorí boli starší ako Kulpínčania. Aj napriek tomu si predsa zápas užili.
Seniorky VK Kulpín hosťovali v Čelareve, kde nastúpili proti domácemu klubu Panonija 2 a presvedčivo zvíťazili 3 : 0.
Výsledky po setoch 25 : 13, 25 : 8, 25 : 10.
Volejbalisti VK Kulpín 2, ktorí súťažia so seniormi vo Vojvodinskej lige, hrali s VK Báčska Palanka a, žiaľ, prehrali výsledkom 3 : 0. Palančania sú starší a skúsenejší hráči, zatiaľ čo Kulpínčania patria medzi najmladšie družstvá vo Vojvodinskej lige, ale aj takýmto spôsobom získavajú cenné skúsenosti.