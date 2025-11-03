Program štátnych subvencií na bytové úvery pre mladých priniesol prvé výsledky. Podľa údajov Ministerstva financií Srbska sa doposiaľ uzavrelo približne 3 800 zmlúv o úveroch pre občanov do 35 rokov, pričom najviac ich bolo realizovaných práve v Belehrade – takmer 27 percent z celkového počtu.
Na druhom mieste sa nachádza Nový Sad so 7 percentami, nasleduje Niš so 4 percentami. Pomocník ministra financií Ognjen Popović zdôraznil, že priemerná hodnota úveru je okolo 80-tisíc eur, čo podľa neho dokazuje, že mladí ľudia využívajú túto možnosť ako reálne riešenie svojho bytového problému.
Program umožňuje čerpanie úveru aj mladým, ktorí pracujú na dobu určitú alebo sú nezamestnaní – za predpokladu, že majú ručiteľa.