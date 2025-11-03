V piatok 31. októbra sa v Silbaši uskutočnili dve významné podujatia – Stretnutie majiteľov slovenských etnodomov a tradičný kirbaj, spojený s pamiatkou posviacky evanjelického kostola.
V evanjelickom kostole, ktorý bol posvätený pred 139 rokmi, sa konali slávnostné služby Božie vedené farárkou Jasminou Kotasovou-Medveďovou. Zúčastnili sa na nich nielen domáci veriaci, ale aj hostia a účastníci stretnutia. Po ukončení bohoslužieb program pokračoval v slovenskom etnodome, ktorého majiteľkou je Milina Sklabinská. Práve ona, spolu s členmi Slovenského kultúrneho centra v Bajši, zorganizovala ďalšie pokračovanie tejto iniciatívy. Pripomeňme, že podobné stretnutia sa už konali v Bajši a Báčskej Palanke.
Tohtoročného stretnutia sa zúčastnili predstavitelia zo Silbaša, Selenče, potom z Padiny, Kovačice, Jánošíka, Hložian a Hajdušice. Medzi hosťami bol aj Tomislav Žigmanov, podpredseda vlády APV, ktorý pre náš portál uviedol:
„Vláda AP Vojvodiny si uvedomuje, že tento priestor disponuje mimoriadne bohatým hmotným kultúrnym dedičstvom. Doň patria aj obytné a hospodárske objekty zachované v pôvodnom, autentickom stave – ako je aj etnodom v Silbaši. Takéto stretnutia majú veľký význam, pretože umožňujú výmenu skúseností a prezentáciu dobrej praxe medzi ľuďmi, ktorí sa aktívne venujú uchovávaniu prvkov tradičnej kultúry. Zároveň ide o príležitosť prepojiť tieto hodnoty s ponukou vidieckeho turizmu, čo v niektorých prípadoch už prináša konkrétne výsledky. Výzvou zostáva zabezpečiť udržateľnosť týchto projektov – stanoviť jasné normy a pravidlá a ich dôsledne uplatňovať v praxi,“ uzavrel Žigmanov.
Medzi prítomnými hosťami boli aj Anna Speváková, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, Anna Séčová-Pintírová, riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov, a Ilija Komnenović, muzeálny radca a historik.
Účastníci mali možnosť prezrieť si etnodom rodiny Sklabinskej. Interiér i exteriér tohto jubilujúceho storočného domu boli dôkladne zrekonštruované a vybavené s dôrazom na autentické detaily.
Po prehliadke etnodomu program pokračoval v zborovej sieni slovenského evanjelického cirkevného zboru, kde prítomných privítala farárka Jasmina Kotasová-Medveďová a Daniel Sakal, predseda SKC Bajša.
V diskusii mali účastníci možnosť prezentovať vlastné etnodomy, alebo tie, ktoré spravujú, a poukázať na špecifiká ich správy, údržby a využívania pre kultúrne či turistické účely.
Záver stretnutia patril dvom odborným príspevkom. Anna Séčová-Pintírová vystúpila s prednáškou Dokumentácia predmetov ľudovej kultúry, v ktorej priblížila metodiku zbierania, evidencie a ochrany tradičných predmetov každodennej kultúry.
Ilija Komnenović, muzeálny radca a historik, v prednáške Obraz Vojvodiny v kontexte vidieckeho turizmu poukázal na možnosti, ako môže zachovanie kultúrneho dedičstva prispieť k rozvoju regionálneho turizmu a posilneniu identity vojvodinských Slovákov.