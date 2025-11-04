1771 – narodil sa britský básnik a novinár James Montgomery.
1821 – narodil sa v Trstenej jazykovedec Martin Hattala, autor modernej slovenskej gramatiky a spolutvorca spisovnej slovenčiny.
1847 – zomrel nemecký hudobný skladateľ a dirigent Felix Mendelssohn, zakladateľ lipského konzervatória, významný predstaviteľ romantizmu.
1869 – vyšlo prvé číslo vedeckého časopisu Nature.
1890 – v Londýne uviedli do prevádzky prvý elektrifikovaný systém podzemnej dráhy na svete.
1922 – v Údolí kráľov neďaleko Luxoru v Egypte objavil anglický archeológ Howard Carter hrobku faraóna Tutanchamóna.
1923 – narodil sa holandský pivný magnát Alfred Heineken, majiteľ najväčšieho európskeho pivovarského koncernu Heineken.
1956 – zomrel srbský archeológ Miloje Vasić, jeden zo zakladateľov archeológie v Srbsku, profesor Belehradskej univerzity, člen Srbskej kráľovskej akadémie. Jeho životným dielom bol výkop pravekého sídliska Vinča.
1980 – za 40. prezidenta USA zvolili republikánskeho kandidáta Ronalda Reagana.
2008 – demokrat Barack Obama sa stal prvým Afroameričanom zvoleným za 44. prezidenta Spojených štátov amerických.