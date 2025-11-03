Minister školstva Dejan Vuk Stanković dnes zablahoželal k začiatku nového akademického roka a vyjadril očakávanie, že sa vyučovanie bude konať normálne bez obštrukcií a prerušení.
Zdôraznil, že vzdelávací systém v Srbsku je od 1. septembra funkčný a stabilný a že sa výučba neuskutočňuje len v jednej škole – v Piatom belehradskom gymnáziu, zatiaľ čo sú v Gymnáziu Uroša Predića v Pančeve skrátené vyučovacie hodiny.
Stanković vyjadril nádej, že školský rok bude prebiehať normálne, a zdôraznil, že Ministerstvo školstva je otvorené pre rozhovory o problémoch a vyzval, aby sa tieto problémy nepolitizovali.
Pripomenul, že platy v školstve boli tento rok zvýšené – pre učiteľov na základných a stredných školách o 22 percent a na fakultách o 27 percent – a že sa čoskoro začnú rokovania so syndikátmi o platoch na budúci rok. Dodal aj to, že štát refunduje 50 percent školného samofinancujúcim študentom.