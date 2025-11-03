Včera sa na javisku Domu kultúry 3. októbra v Kovačici uskutočnil 33. ročník Festivalu slovenských ľudových piesní v prednese detí Rozspievané klenoty. Finálová časť festivalu sa konala za účasti spevákov z 10 slovenských prostredí – z Aradáča, Báčskeho Petrovca, Bingule, Erdevíku, Hložian, Kovačice, Padiny, zo Selenče, Starej Pazovy, Šídu a po prvýkrát aj z Bratislavy.
Vojvodinský festival tohto roku do Kovačice prilákal 29 mladučkých spevákov. Po oficiálnej časti otvorenia podujatia, v rámci ktorej sa prihovorila predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková, účastníci rozdelení do dvoch vekových kategórií prezentovali po dve slovenské ľudové piesne a kroj zo svojho prostredia.
Prednes sólistov sledovala porota v zložení Mariena Stankovićová- Kriváková, predsedníčka, a Ivan Babka a Marijana Marčeková-Valentová, členovia. Porota v tomto roku mimo pravidiel festivalu udelila dve druhé a dve tretie ceny v oboch kategóriách.
V kategórii nižších ročníkov prvú cenu si vyspievala Sára Samporová z Padiny, druhú Andrea Dišpiterová a Melánia Bešková, obe z Kovačice, tretiu Nina Poliaková a Lilia Michaela Díte z Báčskeho Petrovca.
V staršej kategórii na porotu najviac zapôsobila Iskra Hajková z Kovačice. Druhú cenu si rozdelili Lea Jašková zo Starej Pazovy a Dária Tomášiková z Padiny. Dve tretie ceny sa dostali do rúk Karolovi Lukáčovi z Kovačice a Dárii Poničanovej z Padiny.
Osobitná porota pozostávajúca z členiek Ženského spolku v Kovačici hodnotila kroje spevákov. Podľa mienky poroty, ktorá pracovala v zložení: Anna Stanová, Mária Cicková a Anna Fiľková najkrajší kroj v kategórii nižších tried mali Jana Labátová z Aradáča a Filip Benka zo Šídu; v kategórii vyšších ročníkov Sára Eraková z Hložian a Fabián Horvát zo Selenče. Špeciálnu cenu za kroj dostala Helenka Koňariková z Bratislavy, ktorej sa dostala aj špeciálna cena za prednes. Mária Kaňová z Bingule získala diplom ako najmladšia účastníčka festivalu.
Ceny obecenstva sa dostali do rúk Nine Poliakovej z Kovačice v mladšej kategórii a v staršej Maši Košútovej z Kovačice. Sólistov sprevádzal orchester pod vedením Pavla Tomáša ml. Pod organizáciu festivalu sa spoločne podpísali Základná škola Mladých pokolení a Dom kultúry 3. októbra v Kovačici. Festival moderovali Vierka a Jasna Bakošové.