V polovici tohto mesiaca naša futbalová reprezentácia zohrá záverečné dva zápasy v kvalifikácii na Mundial 2026 – najprv za chotárom proti Anglicku a v poslednom kole doma uvítame Lotyšsko.
Veľká pozornosť bude koncentrovaná na predposledné kolo – tak na naše vydanie s Angličanmi, ale aj na zápas Andorra – Albánsko, ktorý sa hrať bude v ten istý deň a v rovnakom čase. Naši potrebujú „pomoc“ Andorry a nevyhnutné je, aby krajina z Pyrenejí aspoň remizovala s Albánskom, čím by naši v podstate aj v prípade neúspechu s Anglickom stále mali šancu v poslednom kole – Albánsko v poslednom kole vystúpi s Anglickom, naši s Lotyšskom a v náhodných kombináciách sa tak môže udiať, že susednú krajinu na druhom mieste predbehneme.
Uvidíme, či sa za krátke obdobie Veljkovi Paunovićovi, ktorý povedie Srbsko v posledných zápasoch v tomto cykle, podarilo zmeniť atmosféru a či si Srbsko vybojuje play-off. O tom sa podrobnejšie budeme vyjadrovať, keď príde na rad. Pred reprezentačnou prestávkou však ešte nasledujú záväzky futbalistov v Európe vo všetkých troch UEFA klubových súťažiach – v Lige majstrov, v Európskej a v Konferenčnej lige.
V Champions League je pred nami už štvrté kolo ligovej fázy a v ňom tiež budeme sledovať niekoľko derby zápasov.
Už v utorok na programe bude prvých deväť zápasov tohto kola a z tých najzaujímavejších vysúvame súboje Liverpool – Real Madrid a Paris Saint-Germain – Bayern Mníchov. V stredu ďalšie futbalové pochúťky, ale sa zdá, že je tentoraz utorkový program zaujímavejší, predovšetkým pre spomenuté derby. V stredu sa vysúva duel Manchester City – Borussia Dortmund, ostatné, aspoň na papieri, nie sú také atraktívne.
Po troch kolách v Lige majstrov je až päť celkov maximálnych, čo sa určite zmení, lebo, ako sme spomenuli, stretnú sa PSG a Bayern (oba kluby dosiaľ získali deväť bodov). Okrem nich sú v tejto spoločnosti ešte Inter, Arsenal a Real Madrid. V Top 8 sú ešte aj Borussia Dortmund, Manchester City a Newcastle United.
Podobne ako vlani, aj tentoraz sa zdá, že je takýto formát ozaj skvalitnením súťaže, keďže množstvo klubov zostáva v hre o postup až do poslednej chvíle. Ak by sme mali hovoriť o doterajších sklamaniach, určite sem treba zaradiť Juventus, ktorý má na konte len dva body, tiež Bayer Leverkusen, ale aj Ajax, ktorý je absolútne najslabším klubom po troch kolách – bez bodu, s gólovým skóre 1 : 11.
Crvena zvezda uhostí Lille v Európskej lige
V Európskej lige, ktorá nás veru zaujíma pre vystúpenia nášho predstaviteľa – klubu Crvena zvezda, ktorý vo štvrtok doma uvíta francúzsky celok Lille, bude aj tentoraz mnoho zaujímavých zápasov.
Nás najviac teda bude zaujímať ten v Belehrade, na ktorom Crvena zvezda bude pátrať po prvom triumfe. Belehradčania v úvodných troch kolách doma remizovali s Celticom, a potom v Portugalsku prehrali najprv proti Portu, a potom proti Brage.
Pravda, do konca je ešte päť zápasov, ale vidno, že Crvena zvezda to nebude mať ľahké a Top 8 je už asi nemožná misia. Ak sa podarí postúpiť medzi 16, resp. 24 najlepších, môžeme to považovať za úspech.
Crvena zvezda po stretnutí s francúzskym Lilleom bude hrať s rumunskou FCSB 27. novembra a tento rok uzavrie stretnutím za chotárom s rakúskym Sturmom 11. decembra.
Posledné dva zápasy v ligovej fáze Európslek ligy náš šampión odohrá koncom januára, najprv na ihrisku švédskeho tímu Malmö FF, a v poslednom kole bude v Belehrade hostiť španielsku Celtu Vigo.
Ani jeden z týchto súperov nie je na podcenenie a červeno-bieli, ak si nárokujú postup do play-off, musia konečne začať dosahovať lepšie výsledky a triumfy. Určite to nebude ľahké a náš jediný predstaviteľ v ligovej fáze ktorejkoľvek z troch európskych súťaží má zároveň za úlohu zachraňovať aj národný koeficient, pretože pre slabé výkony našich klubov v posledných rokoch klesá aj liga na poradovníku UEFA a tak strácame miesta v súťažiach. Je to veľký a vážny problém.