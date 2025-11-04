Predseda vlády Đuro Macut, ktorý je na pracovnej návšteve Čínskej ľudovej republiky, zdôraznil, že Srbsko a Čína majú dlhoročné partnerstvo a priateľstvo založené na rešpektovaní územnej celistvosti, suverenity a nezasahovaní do vnútorných záležitostí. Vyjadril tiež vďaku tejto krajine za jej zásadový postoj v otázke Kosova a Metóchie. Uviedol, že vzťahy medzi obidvoma krajinami sú silné a trvalé a že teraz budujeme novú éru spolupráce v oblasti hospodárstva, vzdelávania a kultúry.
Vysvetlil, že strategické partnerstvo zahŕňa aj úzke vzťahy medzi prezidentmi oboch krajín – prezident Si Ťin-pching navštívil Belehrad dvakrát a prezident Aleksandar Vučić bol viackrát v Číne, naposledy v septembri pri príležitosti výročia víťazstva nad fašizmom v druhej svetovej vojne.
„Čína rešpektuje Srbsko v otázke Kosova a Metóchie a týmto spôsobom chráni územnú celistvosť našej krajiny. Čína má v Srbsku priateľa, ktorý podporuje politiku jednej Číny v súvislosti s Taiwanom a princíp jedna krajina – dva systémy v súvislosti s Hongkongom a Macaom. Srbsko zároveň podporuje úsilie Číny v boji proti separatizmu, terorizmu a náboženskému extrémizmu,“ dodal premiér.