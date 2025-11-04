Slovensko oficiálne potvrdilo účasť na špecializovanej výstave EXPO 2027, čím sa pripojilo k 127 krajinám, ktoré v období od 15. mája do 15. augusta 2027 predstavia svoje videnie hlavnej témy Hraj pre ľudstvo: šport a hudba pre všetkých, oznámila dnes spoločnosť EXPO.
Ako sa uvádza, účasť Slovenska na EXPO 2027 odráža jeho ambíciu spájať ľudí prostredníctvom spoločných zážitkov a emócií.
„Slovenský pavilón predstaví harmóniu medzi tradíciou a modernosťou – od rytmov ľudovej a modernej hudby až po pohyb športu a prírody. Návštevníci zažijú Slovensko ako krajinu, kde sa autentickosť stretáva s inováciou a kde spolupatričnosť, talent a tvorivosť formujú ducha národa,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Generálnym komisárom pre výstavu v Belehrade bude bývalý štátny tajomník ministerstva zahraničia Lukáš Parízek.