Veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku Michal Pavúk sa včera v budove Srbskej pošty stretol s riaditeľom Zoranom Anđelkovićom, s ktorým hovoril o úspešnom dokončení projektu pamätnej poštovej známky Priatelia Srbska a pokračovaní spolupráce v tejto oblasti.
Najnovšia pamätná známka je venovaná kultúrnemu dedičstvu v podobe národných krojov z Rašky a Krakovian.
Hovorili aj o zlepšení a posilnení bilaterálnej spolupráce medzi Srbskou poštou a Poštou Slovenska, ako aj o spoločnej podpore a prezentácií kovačického naivného umenia prostredníctvom výstav s vhodnou tematikou.