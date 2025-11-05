1414 – v Kostnici sa začal kostnický koncil, v jeho priebehu bol okrem iného súdený a upálený Ján Hus a zosadený pápež Ján Pavol XXIII.
1879 – zomrel škótsky fyzik James Clark Maxwell, najväčší teoretický fyzik 19. storočia.
1909 – narodila sa srbská maliarka Milena Pavlović Barili. Vyštudovala umeleckú školu v Belehrade, študovala v Mníchove, žila v Ríme a Paríži. V roku 1939 odišla do USA, kde pôsobila ako ilustrátorka pre módny časopis Vogue a ako scénografka a kostýmová výtvarníčka v newyorských divadlách. Zomrela v New Yorku vo veku 36 rokov.
1912 – demokrat Thomas Woodrow Wilson bol zvolený za 28. prezidenta USA.
1914 – Veľká Británia anektovala Cyprus.
1928 – v Drážďanoch začal 4. zjazd Komunistickej strany Juhoslávie, kde sa dospelo k záveru, že nastal čas na revolučné prevraty v Európe, v rámci ktorých by sa mala uskutočniť balkánska revolúcia a mala by vzniknúť Balkánska federácia.
1935 – československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk vymenoval novú vládu na čele s agrárnikom Milanom Hodžom – prvým Slovákom vo funkcii predsedu vlády ČSR.
1943 – bola založená juhoslovanská tlačová agentúra Tanjug.
1996 – Billa Clintona opäť zvolili za amerického prezidenta.
2003 – Európska komisia definitívne rozhodla o vstupe desiatich nových členov do Európskej únie – Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovenska, Slovinska a Českej republiky.
2017 – v Saudskej Arábii bolo zatknutých 11 princov a 38 bývalých ministrov, podnikateľov a ďalších predstaviteľov v rámci vyšetrovania korupcie.