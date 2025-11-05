Výsledky digitalizácie kultúrneho dedičstva, ktoré sú dostupné na portáli Slovakiana, sa stali súčasťou digitálneho kultúrneho dedičstva Európy. Webový portál Slovakiana sprístupňuje digitalizované objekty zapojených slovenských múzeí, galérií, archívov a ďalších pamäťových a fondových inštitúcií. Na jednom mieste je možné nájsť od konca novembra 2015 viac než milión digitalizovaných objektov, ktoré tvoria kultúrne dedičstvo Slovenska.
V spolupráci s vybranými slovenskými inštitúciami sa pred časom obnovilo zasielanie digitalizovaných zbierkových predmetov, dokumentov a národných kultúrnych pamiatok na portál európskeho kultúrneho dedičstva Europeana. V prvej fáze boli sprístupnené zbierkové predmety zo Slovenského technického múzea a audiovizuálnej tvorby Národného osvetového centra. V súčasnosti sa pracuje na zasielaní zbierok z ďalších slovenských inštitúcií, ako aj na zvyšovaní kvality poskytnutých dát, aby Slovensko naplno prezentovali ako modernú krajinu 21. storočia.
Projekt Europeana poskytuje verejnosti prístup k miliónom zbierkových predmetov kultúrneho dedičstva z celej Európy. Zverejňuje umelecké diela, knihy, hudbu a videá o umení, tlači, archeológii, móde, vede, športe a mnohých ďalších oblastiach. Podnecuje tiež rozvoj digitálnej transformácie odvetvia kultúrneho dedičstva a prináša priestor pre prezentáciu práce inštitúcií v zahraničí.
Desať rokov sprístupňujú kultúrne dedičstvo Slovenska pre budúce generácie. Slovakiana je prostredie, ktoré poskytuje nadšencom, profesionálom, učiteľom, študentom a bádateľom prístup k slovenskému kultúrnemu dedičstvu a hárkom zo sčítania obyvateľstva Slovenska. Sprístupňuje digitalizované objekty vo vysokom rozlíšení, ktoré je možné okrem prezerania i zdieľať, sťahovať a ďalej využívať v rôznych odvetviach, v prípade, ak to umožňuje ich autorskoprávna ochrana.
Webový portál bol spustený v roku 2015 a v súčasnosti sprístupňuje viac ako 182 000 digitalizovaných kultúrnych objektov – zbierkových predmetov, textových a archívnych dokumentov, pamiatok, objektov výtvarného umenia, tradičnej ľudovej kultúry, prírodného dedičstva a filmovej tvorby, ktoré pochádzajú zo 78 slovenských správcovských inštitúcií.
Samotnú digitalizáciu kultúrnych objektov zabezpečovala Slovenská národná galéria, Slovenská národná knižnica, Slovenský filmový ústav, Pamiatkový úrad SR, Štátna vedecká knižnica v Prešove a Slovenský ľudový a umelecký kolektív a Národné osvetové centrum, ktoré je prevádzkovateľom portálu Slovakiana.
V roku 2023 bola Slovakiana oficiálne uznaná za významný zdroj odborných znalostí, ktorý ponúka poradenstvo a podporu pri digitalizácii, mapovaní metadát, licencovaní a sprístupňovaní digitálneho obsahu, vďaka čomu bola vymenovaná za riadneho člena siete národných agregátorov, ktorí umožňujú správcovským inštitúciám kultúrneho dedičstva zdieľať svoj digitálny obsah s platformou európskeho kultúrneho dedičstva Europeana.
Desať rokov Slovakiany, ako sa možno dozvedieť na tejto platforme, chcú osláviť spolu s celkovou verejnosťou. Pri tejto príležitosti počas celého novembra pripravili sériu súťaží – každý týždeň je nová šanca zapojiť sa. Treba ich sledovať na Facebooku, súťažiť a vyhrať skvelé ceny, ktoré potešia každého milovníka kultúry, histórie a slovenského dedičstva.