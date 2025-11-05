Šéf delegácie Európskej únie v Srbsku Andreas von Beckerath odovzdal včera výročnú správu Európskej komisie o Srbsku predsedníčke Národného zhromaždenia Ane Brnabićovej a ministrovi pre európsku integráciu Nemanjovi Starovićovi. V programe RTS dnes povedal, že celkový obraz ukazuje na významné spomalenie reforiem a že Srbsko by malo rýchlejšie a viac reforiem implementovať v rôznych oblastiach. Odkázal tiež, že reformy by sa nemali vykonávať kvôli Bruselu, ale preto, aby sa zlepšil každodenný život občanov.
Veľvyslanec EÚ uviedol, že správa konštatuje aj určité pozitívne udalosti, ktoré sa týkajú okrem iného Rady pre elektronické médiá a Zákona o jednotnom volebnom zozname.
„Celkový obraz je taký, že došlo k významnému spomaleniu reforiem a Srbsko by malo rýchlejšie a viac reforiem implementovať v rôznych oblastiach. Osobitne sa zdôrazňuje oblasť, ktorú nazývame základná, a to je vláda práva, volebný rámec, demokratické inštitúcie, boj proti organizovanému zločinu, ľudské práva atď. V správe sa tiež konštatuje, že existuje zastavenie v reformách súdnictva a základných práv, čo treba prekonať,“ povedal.
Ako povedal, Srbsko by malo čo najskôr vyriešiť spätný vývoj, pokiaľ ide o slobodu prejavu, a zaoberať sa eróziou akademických slobôd.
„V správe sa zdôrazňuje dôležitosť zmeny komunikácie o EÚ, v podstate by sa malo prestať s anti-EÚ rétorikou, ktorú počúvame aj od niektorých vysokých predstaviteľov. Konštatuje sa aj dôležitosť toho, aby Srbsko a Kosovo implementovali Dohodu o ceste k normalizácii, ktorá bola podpísaná v roku 2023. A na záver, je dôležité, aby sa Srbsko zosúladilo so zahraničnou bezpečnostnou politikou Európskej únie,“ dodal von Beckerath.
Zdôraznil tiež, že Európska komisia opakuje, že Klaster 3 je technicky pripravený na otvorenie, a teraz je na členských krajinách, aby prijali rozhodnutie.