Ministerka bez kresla zodpovedná za oblasť rodovej rovnosti Tatjana Macurová dnes vyhlásila, že je impozantný údaj, že 40 percent žien v Srbsku sa zúčastňuje v parlamentnom živote.
„Máme takmer tretinu žien, ktoré sa zúčastňujú v práci vlády. Mali sme aj predsedníčku vlády počas troch funkčných období. Dnes je predsedníčkou Národného zhromaždenia. Prvýkrát v našej histórii stojí na čele Pokrajinskej vlády žena. Máme predsedníčku Ústavného súdu a Najvyššieho súdu. To sú teda všetky, povedala by som, údaje, ktoré hovoria v prospech toho,“ zdôraznila.
Vyzdvihla aj to, že Srbsko tento rok oslavuje významné jubileum, a to 25 rokov od prijatia Rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1325 s názvom Ženy, mier a bezpečnosť.
Zahlásila, že čoskoro začne kampaň zameranú na politické posilnenie žien, ktorú bude realizovať so svojimi kolegyňami z vlády a so ženami na vedúcich pozíciách, predsedníčkami obcí a primátorkami, aby povzbudili ženy na lokálnej úrovni vstúpiť do politického života.