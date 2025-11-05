Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa včera v Bruseli stretol so špeciálnym predstaviteľom EÚ pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou Petrom Sørensenom.
V rozhovore sa zamerali na konkrétne kroky, plnú a dôslednú implementáciu dosiahnutých dohôd, deeskaláciu na Kosove a Metóchii a ochranu práv a bezpečnosti srbského národa. Vučić osobitne zdôraznil význam vytvorenia Spoločenstva srbských obcí v súlade s dohodami, ako kľúčového prvku udržateľného riešenia.
Prezident dodal, že Srbsko zostáva spoľahlivým a konštruktívnym partnerom, pripraveným na zodpovedný kompromis, s jasným rešpektovaním prijatých záväzkov a princípov medzinárodného práva.