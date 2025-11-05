Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva – Správa pre agrárne platby zverejnilo Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o získanie práva na dotácie pre riadenie rizík prostredníctvom poistenia úrody, plodov, viacročných sadov, škôlok a zvierat na rok 2025.
Žiadosti sa podávajú v období od 5. do 25. novembra 2025, a to výhradne prostredníctvom platformy eAgrar, resp. portálu ePodsticaji.
Právo na dotáciu získavajú osoby, ktoré v období od 16. novembra predchádzajúceho do 15. novembra aktuálneho roka uzavreli s poisťovňou poistnú zmluvu na poistenie proti rizikám pre úrodu a plody poľnohospodárskych, zeleninárskych a ovocných plodín, viniča a chmeľu, ako aj pre škôlky a zvieratá.
Najvyššia celková suma dotácií, ktorú môže užívateľ získať na základe jednej žiadosti za jeden kalendárny rok, je 2 500 000 dinárov.
Detaily ohľadom podávania žiadosti sú dostupné na stránke Správy pre agrárne platby.