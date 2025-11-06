Prvý podpredseda vlády Srbska a minister financií Siniša Mali dnes v programe RTS vyhlásil, že dúfa, že sa riešenie pre Naftový priemysel Srbska (NIS) nájde dohodou medzi dvoma veľmocami, a to vo veľmi krátkom čase.
„Už sme v rozpočte ponechali určitú flexibilitu, aby sme mohli reagovať na situáciu s NIS. Situáciu pozorne sledujeme. Ak sú informácie presné, ruská strana už rokuje a snaží sa nájsť riešenie spoločne s Američanmi. Sledujeme, čo sa deje, a podporíme tie riešenia, ktoré budú mať zmysel pre občanov Srbska a pre štát,“ povedal pre RTS.
Dodal, že toto riešenie by malo zabezpečiť energetickú stabilitu, zachovať NIS a že sa na ňom pracuje s veľkou opatrnosťou.