Druhé novembrové číslo Hlasu ľudu zdobí titulná fotografia, na ktorej sa nachádzajú mladučkí speváci – účastníci 33. festivalu Rozspievané klenoty. Obsiahlejší príspevok z programu prinášame v rubrike Kultúra.
Vo vstupnej rubrike Týždeň je obvyklý prehľad 168 hodín prezidenta Srbska a z príspevkov vysúvame článok z okrúhleho stola o uplatňovaní menšinových jazykov v praxi, ktorý zorganizovala Spoločnosť pre ukrajinský jazyk, literatúru a kultúru, na Veľvyslanectve Republiky Srbsko v Bratislave sa konala recepcia na počesť delegácie zo Srbska a na srbskom cintoríne vo Veľkom Mederi a v srbskej kaplnke v Trenčíne na Slovensku sa konalo ústredné podujatie štátneho programu pripomínajúceho výročia historických udalostí oslobodzovacích vojen Srbska, na ktorom sa zúčastnila aj štátna delegácia Republiky Srbsko.
V rubrike Naše dediny sme zaznamenali Deň oslobodenia Nového Sadu, Slnečnú jeseň života v Kysáči a v Novom Sade, posviacku lalitského kostola, kirbaj a stretnutie majiteľov slovenských etnodomov v Silbaši, ako i ekologickú akciu zberu starého papiera v pivnickej Základnej školy 15. októbra. Spomenuli sme si aj na svojich zosnulých, o čom príspevky prinášame z B. Petrovca, Kysáča a Kulpína, Združenie Ekos Hložany usporiadalo 1. Jarmok kvetín, navštívili sme aj etnodom Legíňovcov v Kysáči a v Kovačici prebiehala už 17. Kovačická mozaika.
Rubriku Detský kútik zvlášť skrášlili práce najmladších prispievateľov na tému jesene. V prílohe pre kultúru, vedu, umenie a literatúru Obzory vysúvame príspevok Obrazy umelcov z Číny v Galérii insitného umenia v Kovačici, básne Andreja Ferku a Dany Janebovej, Záblesky sprisahaného času Anny Raŭ-Lehotskej a v Našich medzníkoch sa dozviete viac o matičnej činnosti v jej začiatkoch.
Z obsahu kultúrnej rubriky Hlas ľudu na prečítanie ponúka príspevky z Prehliadky výtvarných ochotníkov južnej Báčky vo Futogu, z finálovej časti Rozspievaných klenotov v Kovačici, na ktorom najkrajšie spievali Padinčanka a Kovačičanka, z Literárneho večera Milovana Lukića a o 10. výročí činnosti Slovakiany. V Kovačici sa na Výtvarnom tábore Etno kult 2025 stretli milovníci umenia a v Starej Pazove vystúpili hudobníci na troch nástrojoch. Vo Výklade nových kníh sa možno viac dozvedieť o publikácii Hlas ľudu – 80 rokov tradície, ktorá vyšla pri príležitosti 80. výročia nepretržitého vychádzania novín Hlas ľudu
Neprehliadnite ani výzvu na účasť na súťaži o najkrajšiu výtvarnú prácu Vianočná rozprávka a Chýrnik.
Po inzerčných stranách aj lúštitelia krížoviek si prídu na svoje a na milovníkov športu čakajú zaujímavé riporty zo zápasov v našich dedinách.
Na obálke tohto čísla Hlasu ľudu sa nachádza ďalší z účastníkov Matičného turnaja v Pivnici – mužstvo MOMS Biele Blato.