Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol so šéfom Delegácie Európskej únie v Srbsku Andreasom von Beckerathom, ktorý mu odovzdal výročnú správu Európskej komisie o pokroku Srbska.
Pri tejto príležitosti Vučić okrem iného vyhlásil, že je presvedčený, že nám Európska únia ako organizácia, ktorá si stojí za svojimi slovami a podpismi, pomôže, aby sa v otázke Kosova a Metóchie splnilo všetko, čo bolo podpísané v roku 2013 – teda aby sa vytvorilo Spoločenstvo srbských obcí.
Keď ide o výročnú správu, Beckerath povedal, že to nie je kritický dokument, ale ukazovateľ toho, na ktorých oblastiach treba pracovať. Dodal, že je tempo reforiem výrazne spomalené, no konštatujú aj pozitívne výsledky – v ekonomických kritériách a v rade politík vnútorného trhu EÚ.